Польская AmRest продаст свою часть ресторанов KFC в России

Отмечается, что завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands Inc. и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России.

Группа компаний AmRest присутствует в России с 2007 года и в настоящее время управляет 215 ресторанами KFC на этом рынке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

