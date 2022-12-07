Польская AmRest продаст свою часть ресторанов KFC в России

Польская группа компаний AmRest, владеющая пятой частью ресторанов KFC в России, продает их российской компании «Альмира» и ожидает получить не менее 100 миллионов евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

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Отмечается, что завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands Inc. и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России.

Группа компаний AmRest присутствует в России с 2007 года и в настоящее время управляет 215 ресторанами KFC на этом рынке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРесторан
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