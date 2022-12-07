Польская AmRest продаст свою часть ресторанов KFC в России
Польская группа компаний AmRest, владеющая пятой частью ресторанов KFC в России, продает их российской компании «Альмира» и ожидает получить не менее 100 миллионов евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что завершение сделки зависит от одобрения антимонопольного органа в России, согласия YUM! Brands Inc. и других разрешений регулирующих органов, которые могут быть применимы в России.
Группа компаний AmRest присутствует в России с 2007 года и в настоящее время управляет 215 ресторанами KFC на этом рынке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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