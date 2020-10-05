Сергунина рассказала о созданном для предпринимателей цифровом помощнике

Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина на официальном сайте мэра Москвы.

Сергунина пояснила, что по указанным при регистрации данным цифровой помощник подберет подходящие механизмы поддержки. В частности, антикризисные, если предприятие относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики.

Воспользоваться интерактивным помощником могут также самозанятые москвичи.

Ранее исследовании СберНПФ и портала Rambler показало, что более 40% россиян после выхода на пенсию хотели бы открыть собственный бизнес. Экономист Василий Колташов в эфире НСН пояснил, что это исследование показывает, к чему стремится большинство россиян.

