Сергунина рассказала о созданном для предпринимателей цифровом помощнике

На столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru начал работу новый онлайн-сервис - интерактивный помощник. С его помощью можно определить, какие финансовые, налоговые, имущественные, правовые меры поддержки подходят конкретному бизнесу, а также подобрать для каждого предпринимателя образовательную программу.

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Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина на официальном сайте мэра Москвы.

Сергунина пояснила, что по указанным при регистрации данным цифровой помощник подберет подходящие механизмы поддержки. В частности, антикризисные, если предприятие относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики.

Воспользоваться интерактивным помощником могут также самозанятые москвичи.

Ранее исследовании СберНПФ и портала Rambler показало, что более 40% россиян после выхода на пенсию хотели бы открыть собственный бизнес. Экономист Василий Колташов в эфире НСН пояснил, что это исследование показывает, к чему стремится большинство россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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