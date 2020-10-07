Сергунина: Более 50 млн рублей инвестиций привлекли стартапы с помощью «Московского акселератора»
Столичные стартапы в области медицины, фармацевтики и биотехнологий при поддержке крупных компаний воплотили в жизнь 20 пилотных проектов. Они смогли привлечь более 50 млн рублей Инвестиций, а также заключить контрактов на сумму свыше 12,5 млн рублей.
Таковы итоги трека BioMedTech «Московского акселератора», о которых сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
По словам Сергуниной, цель программы - оказание помощи наукоемким и технологичным проектам в выходе на рынок.
При помощи наставников участники настраивают бизнес-модель и совершенствуют свой продукт.
Трек BioMedTech стартовал в июле и завершился в сентябре. Организаторы получили более 380 заявок на участие. Приглашение пройти акселератор получили 30 команд.
Программу поддержки предпринимателей «Московский акселератор» реализуют Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Ранее Сергунина сообщила, что объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил 18,3 миллиарда долларов, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года.
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