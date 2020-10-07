Сергунина: Более 50 млн рублей инвестиций привлекли стартапы с помощью «Московского акселератора»

Столичные стартапы в области медицины, фармацевтики и биотехнологий при поддержке крупных компаний воплотили в жизнь 20 пилотных проектов. Они смогли привлечь более 50 млн рублей Инвестиций, а также заключить контрактов на сумму свыше 12,5 млн рублей.

Таковы итоги трека BioMedTech «Московского акселератора», о которых сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.