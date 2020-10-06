Несырьевой экспорт московских компаний увеличился на треть

Основными импортерами столичной несырьевой неэнергетической продукции в нынешнем году стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай. Так, объем ННЭ в Соединенное Королевство увеличился на 316 процентов, в США — на 49 процентов, в Китай — на 25 процентов.

В столичном ННЭ лидирующими отраслями названы продукты питания и неметаллические материалы и изделия. Они потеснили в этом году продукцию металлообрабатывающей и ювелирной промышленности, а также товары широкого потребления, ранее активно шедшие за границу

Сохранили свои позиции по объемам экспорта транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, машины и оборудование.

Накануне заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru начал работу новый онлайн-сервис - интерактивный помощник. С его помощью можно определить, какие финансовые, налоговые, имущественные, правовые меры поддержки подходят конкретному бизнесу, а также подобрать для каждого предпринимателя образовательную программу.



