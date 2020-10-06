Несырьевой экспорт московских компаний увеличился на треть
Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил 18,3 миллиарда долларов, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Она также отметила, что Москва продолжает лидировать среди российских регионов по несырьевому неэнергетическому экспорту. Доля столицы в структуре общероссийского ННЭ составила 22,4 процента.
Основными импортерами столичной несырьевой неэнергетической продукции в нынешнем году стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай. Так, объем ННЭ в Соединенное Королевство увеличился на 316 процентов, в США — на 49 процентов, в Китай — на 25 процентов.
В столичном ННЭ лидирующими отраслями названы продукты питания и неметаллические материалы и изделия. Они потеснили в этом году продукцию металлообрабатывающей и ювелирной промышленности, а также товары широкого потребления, ранее активно шедшие за границу
Сохранили свои позиции по объемам экспорта транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, машины и оборудование.
Накануне заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru начал работу новый онлайн-сервис - интерактивный помощник. С его помощью можно определить, какие финансовые, налоговые, имущественные, правовые меры поддержки подходят конкретному бизнесу, а также подобрать для каждого предпринимателя образовательную программу.
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