Меры поддержки малого бизнеса распространили на самозанятых

Правительство РФ распространило на самозанятых меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом говорится в сообщении пресс-службе правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Омбудсмен: ИП и малый бизнес уходят в самозанятость из-за коронавируса

Отмечается, что самозанятые граждане смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, а также пройти обучающие курсы.

Они могут рассчитывать на займы до 1 миллиона рублей от государственных МФО, гарантийную помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготную аренду коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Ранее сообщалось, что сейчас в стране зарегистрирован 1 млн самозанятых, сообщает RT.

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил резкий спад числа микропредприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП) переходом многих из них в форму самозанятых в связи с кризисом.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ГосподдержкаСредний И Малый БизнесСамозанятые Граждане
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