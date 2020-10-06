Меры поддержки малого бизнеса распространили на самозанятых

Отмечается, что самозанятые граждане смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, а также пройти обучающие курсы.

Они могут рассчитывать на займы до 1 миллиона рублей от государственных МФО, гарантийную помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготную аренду коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Ранее сообщалось, что сейчас в стране зарегистрирован 1 млн самозанятых, сообщает RT.

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил резкий спад числа микропредприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП) переходом многих из них в форму самозанятых в связи с кризисом.

