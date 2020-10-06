Меры поддержки малого бизнеса распространили на самозанятых
Правительство РФ распространило на самозанятых меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом говорится в сообщении пресс-службе правительства.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что самозанятые граждане смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, а также пройти обучающие курсы.
Они могут рассчитывать на займы до 1 миллиона рублей от государственных МФО, гарантийную помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготную аренду коворкингов и бизнес-инкубаторов.
Ранее сообщалось, что сейчас в стране зарегистрирован 1 млн самозанятых, сообщает RT.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил резкий спад числа микропредприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП) переходом многих из них в форму самозанятых в связи с кризисом.
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