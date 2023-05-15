Сбербанк открыл первый офис в Севастополе
15 мая 202311:17
В Севастополе открылось первое отделение Сбербанка, сообщает РИА Новости.
Двухэтажный офис финансовой организации расположен по адресу улица Руднева, 13-31. В здании, кроме зоны для работы с клиентами, есть детская игровая зона, терраса и круглосуточная зона с банкоматами.
С открытием офиса в Севастополе корпоративным клиентам стали доступны регистрации бизнеса, выдача бизнес-карт, работа с депозитами, зарплатные проекты и так далее.
Ранее Сбербанк открыл в Ялте первое в Крыму отделение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru