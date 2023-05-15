Сбербанк открыл первый офис в Севастополе

В Севастополе открылось первое отделение Сбербанка, сообщает РИА Новости.

Двухэтажный офис финансовой организации расположен по адресу улица Руднева, 13-31. В здании, кроме зоны для работы с клиентами, есть детская игровая зона, терраса и круглосуточная зона с банкоматами.

С открытием офиса в Севастополе корпоративным клиентам стали доступны регистрации бизнеса, выдача бизнес-карт, работа с депозитами, зарплатные проекты и так далее.

Ранее Сбербанк открыл в Ялте первое в Крыму отделение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».