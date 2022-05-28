Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снижает ставки по кредитам и вкладам в рублях. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

«Повысит доступность кредитов». Мишустин прокомментировал снижение ключевой ставки

Так, с 28 мая банк снизит ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта; минимальная ставка составит 15,9%. С 30 мая будут снижены ставки по ипотеке на новостройки и вторичный рынок, Сбер установит минимальную ставку на уровне 10,9%.

Кроме того, Сбербанк изменил ставки по рублевым вкладам, минимальная доходность снизится с 12 до 9,5%.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 11%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КредитыСбербанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры