Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снижает ставки по кредитам и вкладам в рублях. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.
Так, с 28 мая банк снизит ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта; минимальная ставка составит 15,9%. С 30 мая будут снижены ставки по ипотеке на новостройки и вторичный рынок, Сбер установит минимальную ставку на уровне 10,9%.
Кроме того, Сбербанк изменил ставки по рублевым вкладам, минимальная доходность снизится с 12 до 9,5%.
Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 11%.
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