Сбербанк открыл в Симферополе первый офис для розничных клиентов

«В отделении доступны все основные продукты и сервисы "Сбера" для розничных клиентов и самые востребованные услуги для бизнеса», — отметили в банке.

Сейчас в Крыму работают четыре отделения Сбербанка, они обслуживают розничных и корпоративных клиентов. Кроме того, в регионе действуют три специализированных офиса по обслуживанию юрлиц.

До конца года в республике появится еще несколько отделений банка.

Ранее стало известно, что Сбербанк заработал более 1,1 трлн рублей чистой прибыли за девять месяцев, пишет RT.

