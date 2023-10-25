Сбербанк открыл в Симферополе первый офис для розничных клиентов

Сбербанк открыл первый офис для розничных клиентов в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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«В отделении доступны все основные продукты и сервисы "Сбера" для розничных клиентов и самые востребованные услуги для бизнеса», — отметили в банке.

Сейчас в Крыму работают четыре отделения Сбербанка, они обслуживают розничных и корпоративных клиентов. Кроме того, в регионе действуют три специализированных офиса по обслуживанию юрлиц.

До конца года в республике появится еще несколько отделений банка.

Ранее стало известно, что Сбербанк заработал более 1,1 трлн рублей чистой прибыли за девять месяцев, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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