Сбербанк открыл в Симферополе первый офис для розничных клиентов
Сбербанк открыл первый офис для розничных клиентов в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«В отделении доступны все основные продукты и сервисы "Сбера" для розничных клиентов и самые востребованные услуги для бизнеса», — отметили в банке.
Сейчас в Крыму работают четыре отделения Сбербанка, они обслуживают розничных и корпоративных клиентов. Кроме того, в регионе действуют три специализированных офиса по обслуживанию юрлиц.
До конца года в республике появится еще несколько отделений банка.
Ранее стало известно, что Сбербанк заработал более 1,1 трлн рублей чистой прибыли за девять месяцев, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru