Самый крупный банк-эквайер Венесуэлы начал прием карт «Мир»

Крупнейший банк-эквайер Венесуэлы Banco de Venezuela начал принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе системы.

Куба наладит использование карт «Мир» до конца 2023 года

В первую очередь к приему отечественных карт подготовили торгово-сервисные предприятия в самых популярных среди туристов районах: в частности, в столичном округе, штатах Нуэва-Эспарта и Боливар.

Российские путешественники могут оплачивать картами «Мир» товары и услуги в магазинах, отелях, ресторанах и других обслуживаемых Banco de Venezuela предприятиях.

В ноябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что система «Мир» уже позволяет проводить платежи на всей территории республики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
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