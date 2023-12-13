Самый крупный банк-эквайер Венесуэлы начал прием карт «Мир»
Крупнейший банк-эквайер Венесуэлы Banco de Venezuela начал принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе системы.
В первую очередь к приему отечественных карт подготовили торгово-сервисные предприятия в самых популярных среди туристов районах: в частности, в столичном округе, штатах Нуэва-Эспарта и Боливар.
Российские путешественники могут оплачивать картами «Мир» товары и услуги в магазинах, отелях, ресторанах и других обслуживаемых Banco de Venezuela предприятиях.
В ноябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что система «Мир» уже позволяет проводить платежи на всей территории республики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru