Самый крупный банк-эквайер Венесуэлы начал прием карт «Мир»

В первую очередь к приему отечественных карт подготовили торгово-сервисные предприятия в самых популярных среди туристов районах: в частности, в столичном округе, штатах Нуэва-Эспарта и Боливар.

Российские путешественники могут оплачивать картами «Мир» товары и услуги в магазинах, отелях, ресторанах и других обслуживаемых Banco de Venezuela предприятиях.

В ноябре глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что система «Мир» уже позволяет проводить платежи на всей территории республики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

