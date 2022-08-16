Сайт Wildberries вернулся к привычному названию

Сайт интернет-магазина Wildberries, который накануне сменил название на «Ягодки», вернулся к прежнему наименованию.

ФАС не сочла смену названия сайта Wildberries на «Ягодки» введением в заблуждение

В верхней части главной страницы сайта онлайн-ретейлера на фирменном фиолетовом фоне вновь разместили надпись Wildberries.

Накануне портал интернет-магазина переименовали в «Ягодки». Название маркетплейса в разделах «Продавайте на Wildberries» и «Работа в Wildberries» осталось прежним, напоминает телеканал «360». Не изменилось и наименование мобильного приложения.

Позже агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ретейлера сообщило, что смена названия была частью маркетинговой акции «Черная пятница», сайт обновили в стилистике рекламной кампании.

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ФОТО: РИА Новости
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