ФАС не сочла смену названия сайта Wildberries на «Ягодки» введением в заблуждение
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не сочла смену названия сайта Wildberries на «Ягодки» намеренным введением в заблуждение. Об этом сообщает ТАСС.
Новое имя ресурса можно увидеть при входе на главную страницу интернет-магазина. Название мобильного приложения Wildberries осталось прежним.
Ранее глава ретейлера Татьяна Бакальчук пообещала рассмотреть вопрос о русификации названия маркетплейса. Так бизнесвумен ответила на предложение вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о русификации иностранных наименований.
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