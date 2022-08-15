ФАС не сочла смену названия сайта Wildberries на «Ягодки» введением в заблуждение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не сочла смену названия сайта Wildberries на «Ягодки» намеренным введением в заблуждение. Об этом сообщает ТАСС.

Wildberries начал продажу товаров бренда H&M

Новое имя ресурса можно увидеть при входе на главную страницу интернет-магазина. Название мобильного приложения Wildberries осталось прежним.

Ранее глава ретейлера Татьяна Бакальчук пообещала рассмотреть вопрос о русификации названия маркетплейса. Так бизнесвумен ответила на предложение вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о русификации иностранных наименований.

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Фото: fas.gov.ru
ТЕГИ:ФАС
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