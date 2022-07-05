Сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи
Сайт компании IKEA обрушился через несколько минут после начала распродажи, которая стартовала в России 5 июля, сообщает «РЕН ТВ».
Сообщение на сайте гласит, что на данный момент невозможно зарегистрироваться и авторизоваться. На весь экран появляется надпись «Что-то пошло не так», после чего покупателей просят обратиться в техподдержку. При этом компания не сообщала о поломке сервиса.
Эксперт призвал не переплачивать за товары IKEA с распродажи. По его словам, 60 процентов распродаваемого шведской компанией ассортимента локализовано, поэтому после ухода IKEA товары в достаточном объеме будут реализовываться через другие торговые сети.
Напомним, в течение нескольких недель можно будет купить товары только на сайте IKEA.ru. Они будут продаваться до тех пор, пока есть в наличии.
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