СМИ: Начало распродажи в IKEA перенесли на 5 июля

Распродажа в магазинах мебели и товаров для дома IKEA начнется 5 июля. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на источник в компании.

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«Все немного переиграли, распродажа начнется не 1, а 5 июля во всех магазинах России. Ожидаем жаркий период времени, ибо люди с ума сойдут», — рассказал собеседник агентства.

Покупка товаров будет доступна онлайн и, по предварительной информации, продлится до 15 августа. Официальной информации о сроках распродажи пока нет.

В июне компания IKEA заявила о сокращении бизнеса, уменьшении штата и анонсировала продажу фабрик в России. По данным СМИ, сеть начала уведомлять торговые центры о досрочном разрыве договоров аренды торговых площадей. В связи с закрытием компания решила устроить распродажу товара; сотрудники IKEA первыми получили право купить продукцию со скидкой до 60%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Магазины
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