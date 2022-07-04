Распродажа товаров со складов IKEA стартует 5 июля

Отмечается, что в течение нескольких недель можно будет купить товары только на сайте IKEA.ru. Так, они будут продаваться до тех пор, пока есть в наличии.

В компании также сообщили, что оставят доставку только в тех городах, где есть магазины IKEA: Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе. Кроме того, покупатели смогут оформить самовывоз из магазина или Ozon и Почты России.

Ранее, 1 июля, IKEA перенесла открытую онлайн-распродажу на 5 июля, напоминают «Известия». Подчеркивалось, что распродажа будет длиться до тех пор, пока не продадут весь многочисленный товар. При этом уточнялось, что скидок не будет.

