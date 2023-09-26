С 1 октября банки начнут передавать ЦБ РФ данные о мошенниках

Новые правила Центробанка России помогут быстрее выявлять телефонных мошенников, сообщает «Прайм» со ссылкой на резидента Экспертного клуба ЦСР Глеба Белавина.

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По его словам, с 1 октября кредитные учреждения начнут передавать регулятору максимально полную информацию о злоумышленниках, которые выполняю мошеннические переводы. В скором времени банки смогут раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. До сих пор ЦБ РФ получал только сведения о конечном получателе похищенного.

Ранее ЦБ РФ выявил новую схему кибермошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:БанкиМошенничествоЦентробанк

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