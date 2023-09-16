«Билайн»: Мошенник пытался дозвониться до жертвы 1414 раз за девять минут
Самая долгая атака мошенников на абонента оператора «Билайн» была зафиксирована в августе, злоумышленник пытался дозвониться до жертвы 1414 раз за почти 9 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Оператор отметил, что в течение августа антифрод-система позволила защитить от телефонных мошенников более 23 тысяч абонентов.
«Самая долгая "атака" в августе длилась порядка 9 минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными», — говорится в сообщении.
По данным экспертов «Билайна», с начала года число жалоб на звонки с подменных номеров сократилось на 26%. В то же время мошенники начали использовать для противоправных действий мессенджеры и облачные сервисы, вероятно, в ближайшее время такая тенденция сохранится.
Ранее ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме: злоумышленники предлагают жертвам обновить единый лицевой счет и застраховать свои деньги, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru