«Билайн»: Мошенник пытался дозвониться до жертвы 1414 раз за девять минут

Оператор отметил, что в течение августа антифрод-система позволила защитить от телефонных мошенников более 23 тысяч абонентов.

«Самая долгая "атака" в августе длилась порядка 9 минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными», — говорится в сообщении.

По данным экспертов «Билайна», с начала года число жалоб на звонки с подменных номеров сократилось на 26%. В то же время мошенники начали использовать для противоправных действий мессенджеры и облачные сервисы, вероятно, в ближайшее время такая тенденция сохранится.

Ранее ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме: злоумышленники предлагают жертвам обновить единый лицевой счет и застраховать свои деньги, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

