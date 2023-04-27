Rutube опроверг информацию о намерении потратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры

В пресс-службе платформы указали, что подобные публикации «не соответствуют действительности».

«Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у «Газпром медиа холдинга» не существует», - говорится в заявлении видеохостинга.

Ранее видеохостинг Rutube представил детское приложение «Rutube Детям» для устройств на Android, iOS и HarmonyOS, сообщает RT.

