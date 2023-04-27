Rutube опроверг информацию о намерении потратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Российский видеохостинг Rutube, входящий в состав холдинга «Газпром медиа», опроверг появившуюся в СМИ информации о якобы намерении направить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Мизулина считает, что Rutube пока не может конкурировать с YouTube

В пресс-службе платформы указали, что подобные публикации «не соответствуют действительности».

«Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у «Газпром медиа холдинга» не существует», - говорится в заявлении видеохостинга.

Ранее видеохостинг Rutube представил детское приложение «Rutube Детям» для устройств на Android, iOS и HarmonyOS, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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