Rutube опроверг информацию о намерении потратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры
Российский видеохостинг Rutube, входящий в состав холдинга «Газпром медиа», опроверг появившуюся в СМИ информации о якобы намерении направить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры, сообщает ТАСС.
В пресс-службе платформы указали, что подобные публикации «не соответствуют действительности».
«Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у «Газпром медиа холдинга» не существует», - говорится в заявлении видеохостинга.
Ранее видеохостинг Rutube представил детское приложение «Rutube Детям» для устройств на Android, iOS и HarmonyOS, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru