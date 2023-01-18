Мизулина считает, что Rutube пока не может конкурировать с YouTube
Российский видеохостинг Rutube пока не назвать достойной альтернативной YouTube. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Ютуб уже своими действиями по нарушению наших законов «наработал» на 100 блокировок. Но если не будет достойной альтернативы, то зачем это делать. Рутуб, при всем уважении к разработчикам, еще очень далек от этого», - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Мизулина также заявила, что пользователи при блокировке американского видеохостинга будут и дальше его посещать в обход блокировок. Вывод, который делает она, заключается в создании интересной российской платформы, которая станет интересной пользователям.
«У государства все для этого есть. Специалисты пойдут с радостью делать такой амбициозный проект. Сколько времени мы еще будем терять?», - отметила Мизулина.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что вероятность блокировки видеохостинга YouTube в России существует.
С анонсом скорой блокировки YouTube выступил и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, В ближайшее время, по его словам, видеохостинг будет запрещён, те, кто продолжат им после этого пользоваться, понесут заслуженное наказание, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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