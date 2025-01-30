«Руспродсоюз»: Половина исков Роспотребнадзора относятся к сети «Светофор»

В России около половины всех исков Роспотребнадзора по торговым сетям относятся к магазинам «Светофор», сообщил в эфире «России 24» директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

СМИ: Половина московских магазинов «Светофор» может прекратить работу

По его словам, данная торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества на рынке за счет низких цен. При этом страдает качество продаваемой продукции.

Покупатели неоднократно жаловались на испорченные продукты и антисанитарию в гипермаркетах «Светофор», у профильных ведомств собран большой массив данных по динамике нарушений, заявил НСН председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

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ФОТО: ТАСС / РБК / Андрей Любимов
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