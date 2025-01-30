«Руспродсоюз»: Половина исков Роспотребнадзора относятся к сети «Светофор»

По его словам, данная торговая сеть пытается получить конкурентные преимущества на рынке за счет низких цен. При этом страдает качество продаваемой продукции.

Покупатели неоднократно жаловались на испорченные продукты и антисанитарию в гипермаркетах «Светофор», у профильных ведомств собран большой массив данных по динамике нарушений, заявил НСН председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

