Росздравнадзор заявил, что дефицита контактных линз в России нет

В России в настоящее время нет дефицита контактных линз, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ТАСС.

Спрос на контактные линзы в Ozon подскочил в 2,5 раза

Как заявили в Росздравнадзоре, в стране продолжается мониторинг лекарств и медицинских изделий, а также их доступность гражданам.

Ранее американская компания Johnson & Johnson уведомила Росздравнадзор о выводе с российского рынка контактных линз одного наименования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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