Росздравнадзор заявил, что дефицита контактных линз в России нет

Как заявили в Росздравнадзоре, в стране продолжается мониторинг лекарств и медицинских изделий, а также их доступность гражданам.

Ранее американская компания Johnson & Johnson уведомила Росздравнадзор о выводе с российского рынка контактных линз одного наименования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

