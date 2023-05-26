Росздравнадзор заявил, что дефицита контактных линз в России нет
26 мая 202300:02
В России в настоящее время нет дефицита контактных линз, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ТАСС.
Как заявили в Росздравнадзоре, в стране продолжается мониторинг лекарств и медицинских изделий, а также их доступность гражданам.
Ранее американская компания Johnson & Johnson уведомила Росздравнадзор о выводе с российского рынка контактных линз одного наименования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Росздравнадзор заявил, что дефицита контактных линз в России нет
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru