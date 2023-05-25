Johnson & Johnson уведомила о сокращении ассортимента контактных линз в РФ

В Росздравнадзоре заявили, что компания направила уведомление 27 октября 2022 года. Речь идет о выводе из ассортимента в РФ контактных линз 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1.

Ведомство выразило уверенность, что вывод из российского ассортимента этого вида линз не скажется на удовлетворении потребностей пациентов.

Министерство промышленности и торговли накануне сообщило, что готово оперативно реагировать в случае прекращения поставок контактных линз в Россию. В ведомстве допустили включение изделий в список параллельного импорта, передает «Радиоточка НСН».

