Johnson & Johnson уведомила о сокращении ассортимента контактных линз в РФ
Американская компания Johnson & Johnson уведомила Росздравнадзор о выводе с российского рынка контактных линз одного наименования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Росздравнадзоре заявили, что компания направила уведомление 27 октября 2022 года. Речь идет о выводе из ассортимента в РФ контактных линз 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1.
Ведомство выразило уверенность, что вывод из российского ассортимента этого вида линз не скажется на удовлетворении потребностей пациентов.
Министерство промышленности и торговли накануне сообщило, что готово оперативно реагировать в случае прекращения поставок контактных линз в Россию. В ведомстве допустили включение изделий в список параллельного импорта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru