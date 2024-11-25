Кабмин выделит 20 регионам более 650 млн рублей на соцконтракты
Правительство дополнительно выделит более 650 млн рублей на расходы по социальным контрактам в ряде регионов России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Средства направят 20 субъектам РФ, в том числе республикам Алтай, Бурятия, Чечня, Забайкальскому, Красноярскому, Приморскому краям, Белгородской, Владимирской, Кировской областям.
«Необходимость дополнительного финансирования связана с высокой востребованностью такого инструмента поддержки... С помощью выделенных средств будет дополнительно обеспечено не менее 2,5 тыс. социальных контрактов, в том числе планируемых к заключению», — подчеркнули в правительстве.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой следить за предоставлением выплат по соцконтрактам без задержек и выполнением обязательств перед гражданами в полном объеме.
Ранее стало известно, что правительство дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на борьбу с диабетом в регионах, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru