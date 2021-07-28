Россияне рассказали о своем отношении к цифровым рублям
Зарплата в цифровых рублях привлекает 11% россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter.
Десятая часть граждан согласна получать выплаты от работодателя в новой форме валюты. 41% опрошенных респондентов воздержится от такого варианта. Еще 48% затруднились ответить.
Запуск эксперимента назначен на начало 2022 года. Предполагается, что на первом этапе будет тестироваться эмиссия цифрового рубля и некоторые другие операции. Затем планируется расширить число транзакций и участников пилота.
Отмечается, что в «пилотную группу» войдут 12 банков. В их числе Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Росбанк, Газпромбанк, «Тинькофф», «Ак Барс», Промсвязьбанк, СКБ-банк, «Союз», ТКБ и «Банк Дом. РФ».
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