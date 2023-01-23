Россияне получат маленький аванс из-за налоговой реформы
Сотрудники российских компаний получат урезанный аванс в январе из-за налоговой реформы. Недополученную часть ежемесячных выплат им начислят в рамках выплаты основной зарплаты, пишет «Российская газета».
Как отмечает издание, россияне получат уменьшенный аванс, так как с него будет удержан налог на доходы физических лиц в размере 13% от суммы. Раньше налог с аванса не удерживался, но в рамках налоговой реформы изменились сроки уплаты НДФЛ, и теперь работодатели должны перечислять их не позднее 28 числа каждого месяца, а не в первых числах следующего месяца. В этот срок необходимо уплатить налог, который удержали за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. Изменения в закон вступили в силу 1 января 2023 года. В итоге работодатели удерживают НДФЛ уже с аванса работников.
Также теперь зарплата рассчитывается, исходя из фактически отработанного сотрудником времени. В январе рабочих дней мало, поэтому сумма аванса окажется меньше, чем обычно. Так или иначе на общую сумму зарплаты за месяц нововведения не влияют.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что декларации депутатов Госдумы и членов Совета федерации перестанут публиковать с 1 марта 2023 года.
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