Россияне получат маленький аванс из-за налоговой реформы

Также теперь зарплата рассчитывается, исходя из фактически отработанного сотрудником времени. В январе рабочих дней мало, поэтому сумма аванса окажется меньше, чем обычно. Так или иначе на общую сумму зарплаты за месяц нововведения не влияют.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что декларации депутатов Госдумы и членов Совета федерации перестанут публиковать с 1 марта 2023 года.

