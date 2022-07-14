Россиянам рассказали, какие акции упадут до конца года

Технологический сектор находится на первом месте с точки зрения риска падения акций: «IT-пузырь» на биржах зрел довольно давно, и его сдувание было просто вопросом времени, сообщает «Прайм» со ссылкой на основателя «Школы Практического Инвестирования» Федора Сидорова.

МВФ: В 2023 году мир ждет рецессия и энергетический кризис

По его словам, падение грозит и акциям энергосектора. В настоящее время сырье стоит дорого, но во время рецессии спрос, вероятно, упадет, а следом и цены. Соответственно, компании будут терять прибыль.

Ещё один сектор, бумаги которого под угрозой — банковский. Ужесточение монетарной политики в развитых странах вызовет спад кредитования, что снизит прибыль банков. В зону риска попадают компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, автомобилестроением, авиацией и всем, что связано с высоким качеством жизни.

Сидоров отметил, что в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания, ритейл, а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов.

Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерриш предрек кризис в 94 странах в связи с ростом цен на продовольствие и энергетику. Он затронет 1,6 млрд человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КризисЭкономикаАкции
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры