Россиянам рассказали, какие акции упадут до конца года

По его словам, падение грозит и акциям энергосектора. В настоящее время сырье стоит дорого, но во время рецессии спрос, вероятно, упадет, а следом и цены. Соответственно, компании будут терять прибыль.

Ещё один сектор, бумаги которого под угрозой — банковский. Ужесточение монетарной политики в развитых странах вызовет спад кредитования, что снизит прибыль банков. В зону риска попадают компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, автомобилестроением, авиацией и всем, что связано с высоким качеством жизни.

Сидоров отметил, что в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания, ритейл, а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов.

Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерриш предрек кризис в 94 странах в связи с ростом цен на продовольствие и энергетику. Он затронет 1,6 млрд человек.

