СМИ: Половина крупнейших банков снизила ставки по депозитам

Половина из 20 крупнейших российских банков, среди которых «Сбер» и «Газпромбанк», снизили ставки по депозитам после заседания Центробанка РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на маркетплейс «Финуслуги».

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Доходность банковских вкладов на сроках от 3 до 12 месяцев сократилась в среднем на 0,3%. В целом за февраль, до заседания ЦБ, ставки по вкладам снизились в 15 банках из топ-20.

Ранее экономист допустил, что ставки по вкладам к концу 2025 года упадут до 15-18%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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