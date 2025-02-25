СМИ: Половина крупнейших банков снизила ставки по депозитам

Доходность банковских вкладов на сроках от 3 до 12 месяцев сократилась в среднем на 0,3%. В целом за февраль, до заседания ЦБ, ставки по вкладам снизились в 15 банках из топ-20.

Ранее экономист допустил, что ставки по вкладам к концу 2025 года упадут до 15-18%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

