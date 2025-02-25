СМИ: Половина крупнейших банков снизила ставки по депозитам
25 февраля 202505:35
Половина из 20 крупнейших российских банков, среди которых «Сбер» и «Газпромбанк», снизили ставки по депозитам после заседания Центробанка РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на маркетплейс «Финуслуги».
Доходность банковских вкладов на сроках от 3 до 12 месяцев сократилась в среднем на 0,3%. В целом за февраль, до заседания ЦБ, ставки по вкладам снизились в 15 банках из топ-20.
Ранее экономист допустил, что ставки по вкладам к концу 2025 года упадут до 15-18%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Половина крупнейших банков снизила ставки по депозитам
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru