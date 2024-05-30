Россияне оценили свою продуктивность в мае на максимальный балл

Согласно опросу, в мае 2024 года больше половины россиян (57%) оценили свою продуктивность на почти максимальные 8-10 баллов, при этом самыми продуктивными оказались работники сферы онлайн-торговли – 65%. Такие данные предоставила НСН платформа Авито Работа.

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В исследовании отмечается, что свою работоспособность в мае по максимальной шкале также оценили представители охраны и бизнеса, транспорта и логистики. Процент довольных своей рабочей активностью из сферы транспорта и логистики, а также индустрии красоты составил 61%.

При этом в апреле чаще всего свою работоспособность высоко оценивали специалисты сельского хозяйства и агропромышленности, работники туризма и гостинично-ресторанной сферы, банков и инвестиций.

Если смотреть майскую статистику по городам, то самыми продуктивными оказались жители Казани (71%), Челябинска (61%) и Красноярска (61%). Менее всего своей работоспособностью были довольны жители Москвы, Перми и Ростова-на-Дону – 57%, а также Санкт-Петербурга – 56%.

В апреле первое место среди городов России по продуктивности занял Омск – 61% его жителей оценил свою эффективность на работе на максимум.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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