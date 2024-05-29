Число работающих россиян старше 60 лет в 2023 году приблизилось к шести миллионам

Отмечается, что показатель демонстрирует устойчивый рост. В 2019 году сообщалось о 4,58 млн работающих пенсионеров, в 2020 году было зафиксировано 4,78 млн подобных случая, а в 2021 их численность превысила пять миллионов человек.

По словам министра труда и социального развития Антона Котякова, вопрос дополнительного пенсионного обеспечения работающих россиян будет рассмотрен при формировании нового трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы. С 2016 года индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена из-за дефицита бюджета.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более 60% оформивших пенсию россиян возвращаются к работе. Она также отметила, что до 2030 года работников в возрасте до 25 лет станет больше на три миллиона человек, а когорта работников в возрасте 30-35 лет сократится, напоминает «Радиоточка НСН».

