Число работающих россиян старше 60 лет в 2023 году приблизилось к шести миллионам
В 2023 году численность россиян старше 60 лет, которые продолжают вести трудовую деятельность, составила 5,7 миллиона человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответ правительства РФ на вопрос депутатов Госдумы о том, планируется ли возобновление индексаций пенсий работающим пенсионерам.
Отмечается, что показатель демонстрирует устойчивый рост. В 2019 году сообщалось о 4,58 млн работающих пенсионеров, в 2020 году было зафиксировано 4,78 млн подобных случая, а в 2021 их численность превысила пять миллионов человек.
По словам министра труда и социального развития Антона Котякова, вопрос дополнительного пенсионного обеспечения работающих россиян будет рассмотрен при формировании нового трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы. С 2016 года индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена из-за дефицита бюджета.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более 60% оформивших пенсию россиян возвращаются к работе. Она также отметила, что до 2030 года работников в возрасте до 25 лет станет больше на три миллиона человек, а когорта работников в возрасте 30-35 лет сократится, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru