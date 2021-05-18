Россия сократила вложения в американские госбумаги почти на $2 млрд
Российские вложения в государственные облигации США сократились на 1,8 млрд долларов, сообщает ТАСС.
Теперь этот показатель опустился до 3,976 млрд долларов. В настоящее время лидером среди крупнейших держателей государственного долга США является Япония (1,166 трлн долларов). Второе место занимает Китай (1,07 трлн долларов). На третьем месте Великобритания, у которой американских бумаг на 332,6 млрд долларов.
Россия с весны 2018 года начала значительные сокращения своих активов в американских казначейских бумагах из-за опасения введения новых санкций.
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