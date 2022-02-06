«Россия» прекратит использовать двухэтажные Boeing 747 до конца 2024 года

Авиакомпания «Россия» до конца 2024 года прекратит использовать двухэтажные авиалайнеры Boeing 747-400, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя перевозчика Сергея Старикова.

Boeing прекратит производство легендарного «горбатого» авиалайнера

Это отечественная авиакомпания — единственный перевозчик, который использует двухпалубные машины. «Россия» намерена отказаться от этих самолетов из-за программы модернизации флота.

Активный вывод из парка лайнеров Boeing 747 намечен на 2023 год. На сегодня флот таким воздушных судов авиакомпании насчитывает девять единиц.

Напомним, в компании Boeing заявили о приостановке производства легендарного «горбатого» авиалайнера Boeing 747. Это должно произойти в 2022 году «в свете текущей динамики и перспектив рынка».

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