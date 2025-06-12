На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа
Извержение вулкана Килауэа зафиксировано в штате Гавайи в США. Об этом сообщила американская Геологическая служба (USGS).
Специалисты заявили о 25-м эпизоде извержения кратера Халемаумау на вершине вулкана, начавшегося в 11:57 11 июня (00:57 12 июня мск).
«Объем и сила фонтанов и потоков лавы заметно возросли по состоянию на 12.30 дня. Лава фонтанирует из северного жерла, достигая высоты около 330 футов», - указали в USGS.
Служба заявила о приостановке извержения в 20:31 (09:31 по Москве).
Ранее на Камчатке произошел пепловый выброс из вулкана Шивелуч, ему присвоили «оранжевый» код авиационной опасности, пишет RT.
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