На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

Извержение вулкана Килауэа зафиксировано в штате Гавайи в США. Об этом сообщила американская Геологическая служба (USGS).

Специалисты заявили о 25-м эпизоде извержения кратера Халемаумау на вершине вулкана, начавшегося в 11:57 11 июня (00:57 12 июня мск).

«Объем и сила фонтанов и потоков лавы заметно возросли по состоянию на 12.30 дня. Лава фонтанирует из северного жерла, достигая высоты около 330 футов», - указали в USGS.

Служба заявила о приостановке извержения в 20:31 (09:31 по Москве).

Ранее на Камчатке произошел пепловый выброс из вулкана Шивелуч, ему присвоили «оранжевый» код авиационной опасности, пишет RT.

