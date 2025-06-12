В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

Три человека пострадали в результате атак со стороны Украины в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, в селе Новая Таволжанка двое жителей были ранены при обстреле.

«Мужчине с баротравмой медики скорой оказали необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказался. Женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья... доставили в Шебекинскую ЦРБ», - написал Гладков, добавив, что пострадавшая продолжит амбулаторное лечение.

Кроме того, в селе Маломихайловка мужчина пострадал из-за удара БПЛА по автомобилю. Он получил осколочное ранение шеи и был доставлен в больницу.

Ранее в белгородском Шебекине дрон ВСУ атаковал территорию предприятия, были ранены шесть мирных жителей, пишет RT.

