В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ
Три человека пострадали в результате атак со стороны Украины в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, в селе Новая Таволжанка двое жителей были ранены при обстреле.
«Мужчине с баротравмой медики скорой оказали необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказался. Женщину с минно-взрывной травмой и касательным ранением предплечья... доставили в Шебекинскую ЦРБ», - написал Гладков, добавив, что пострадавшая продолжит амбулаторное лечение.
Кроме того, в селе Маломихайловка мужчина пострадал из-за удара БПЛА по автомобилю. Он получил осколочное ранение шеи и был доставлен в больницу.
Ранее в белгородском Шебекине дрон ВСУ атаковал территорию предприятия, были ранены шесть мирных жителей, пишет RT.
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