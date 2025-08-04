Минфин рассматривает вопрос об изменении размера НДС для крупного ресторанного бизнеса, обсуждается вариант упрощенной системы, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Список льготников — ресторанов, кафе и других точек общепита, которые смогут не платить НДС, — расширится. Порог максимального дохода для освобождения от этого налога был увеличен с 2 млрд до 3 млрд рублей. Эксперты признают своевременность решения, однако оно устроило не всех. Рестораторы считают, что мера не скажется на количестве заведений-льготников, а крупные сети, по словам экспертов, останутся в неравном положении, поскольку платят НДС полностью, пишут «Известия». Миронов подтвердил, что льгот ждут и крупные игроки.