Оплата не прошла: Рестораны ждут налоговых льгот из-за падения посещаемости
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил НСН, что платить НДС сегодня проблематично даже крупным столичным ресторанам.
Минфин рассматривает вопрос об изменении размера НДС для крупного ресторанного бизнеса, обсуждается вариант упрощенной системы, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Список льготников — ресторанов, кафе и других точек общепита, которые смогут не платить НДС, — расширится. Порог максимального дохода для освобождения от этого налога был увеличен с 2 млрд до 3 млрд рублей. Эксперты признают своевременность решения, однако оно устроило не всех. Рестораторы считают, что мера не скажется на количестве заведений-льготников, а крупные сети, по словам экспертов, останутся в неравном положении, поскольку платят НДС полностью, пишут «Известия». Миронов подтвердил, что льгот ждут и крупные игроки.
«Я сам занимался этим вопросом, был инициатором в свое время отмены НДС для ресторанов с оборотом до двух миллиардов. Я же выступал за изменение критерия. Вопрос не в том, что льгота расширяется, она остается справедливой. В 2021 году было принято решение о двух миллиардах, но прошло достаточно времени. У нас есть инфляция, цены меняются, два миллиарда превратились в три миллиарда только на этом фоне. Здесь вопрос просто индексации», - объяснил он.
При этом Миронов признался, что крупные сети тоже ждут изменений в сфере НДС.
«Также стоит вопрос поддержки более крупных игроков рынка, стоит достаточно серьезно. Сейчас у нас период охлаждения экономики, активность потребителей сильно снизилась. Увеличилась стоимость заработной платы: то, что вчера было рентабельным, сегодня становится нерентабельным. Конечно, НДС крупным игрокам сегодня платить достаточно проблематично. Минфин рассматривает вопрос об изменении размера НДС для крупного бизнеса, который перешел порог в три миллиарда. Здесь рассматривается вариант упрощенной системы, но это пока только проект. Летом посещаемость ресторанов падает, люди уезжают на юг, а для Москвы и Санкт-Петербурга это полное затишье», - рассказал собеседник НСН.
На съезде «Деловой России» президент РФ согласился с предложениями главы Минфина Антона Силуанова и представителей ресторанного бизнеса об освобождении с 2026 года от уплаты НДС (стандартная ставка — 20%) компаний общепита с оборотом до 3 млрд рублей в год, а для более крупных установить специальную ставку НДС в 3%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ходить строем?»: Учителя возмутились контролем за своими соцсетями
- Россиянам дали совет от навязанной банками страховки по кредитке
- Оплата не прошла: Рестораны ждут налоговых льгот из-за падения посещаемости
- СВР: Великобритания планирует облаву на «теневой флот» с российской нефтью
- Сеть «Красное и Белое» не подтвердила уход из Вологодской области
- Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ снизились на 24 процента
- «Не тем дают деньги»: Бурлаков призвал создателей «Плагиатора» учиться у Тодоровского
- «Курят всё подряд»: Лицензия на торговлю табаком уберет контрафакт из продажи
- Литва не пустила юных российских гребцов на первенство мира
- Натренировались в Москве: Как «милых» роботов-доставщиков встретят регионы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru