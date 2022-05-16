Кабмин разрешил выпуск в России автомобилей низкого экологического класса
Правительство РФ разрешило производство в стране автомобилей экологических классов от «Евро-0» до «Евро-5», сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно постановлению, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, в России упрощаются требования к сертификации автомобилей. Этот документи позволит производить машины не только низкого экокласса, но и не оснащать их системами, которые стали недоступны из-за санкций.
В частности, постановление российского правительства разрешается не оснащать автомобили антиблокировочной системой тормозов, а также системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, однако в будущем будет необходимо дооснастить транспорт «тревожной» кнопкой.
Документ будет действовать до 1 февраля 2023 года.
Ранее в Минпромторге РФ заявили, что российские активы французского автогиганта Renault переходят в государственную собственность, сообщает «Свободная пресса».
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