Кабмин разрешил выпуск в России автомобилей низкого экологического класса

Правительство РФ разрешило производство в стране автомобилей экологических классов от «Евро-0» до «Евро-5», сообщает пресс-служба кабмина.

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Согласно постановлению, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, в России упрощаются требования к сертификации автомобилей. Этот документи позволит производить машины не только низкого экокласса, но и не оснащать их системами, которые стали недоступны из-за санкций.

В частности, постановление российского правительства разрешается не оснащать автомобили антиблокировочной системой тормозов, а также системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, однако в будущем будет необходимо дооснастить транспорт «тревожной» кнопкой.

Документ будет действовать до 1 февраля 2023 года.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что российские активы французского автогиганта Renault переходят в государственную собственность, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Безносов
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