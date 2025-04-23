Российским IT-компаниям предрекли борьбу за айтишников с западными корпорациями
Директор АПКИТ Николай Комлев заявил НСН, что иностранные компании активизировались на фоне возможной отмены санкций.
Российским IT-компаниям придется вновь бороться за айтишников с западными корпорациями, это повлечет за собой рост зарплат и расходов для бизнеса, заявил НСН председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Иностранные компании возвращаются к практике рекрутинга российских IT-специалистов. По итогам 2024 года они наняли порядка 5 тысяч сотрудников, что в два раза больше, чем годом ранее. Среди наиболее активных работодателей, утверждают отечественные разработчики, китайские Huawei, Alibaba и Tencent, однако активизировались и европейские SAP, Delivery Hero и американские Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Amazon, OpenAI, пишет «Коммерсант». Комлев описал риски такой активности.
«Иностранные компании активизировались, потому что возможна отмена санкций. Ожидается также возвращение самих компаний на российский рынок. У нас айтишников не хватает, это правда. Потребность российской экономики в таких кадрах будет расти, дефицит не сократится. Но есть некоторые нюансы. При уходе иностранных компаний был риск того, что вместе с компаниями уйдет часть российских специалистов. Некоторые компании вывозили российских специалистов в другие страны. Сейчас же речь идет о том, что люди остаются в России, поэтому рисков меньше. Их знания, их экспертиза останется здесь, просто они станут частью мирового рынка», - объяснил он.
По его словам, российским компаниям придется повышать зарплаты специалистам и работать более эффективно, чтобы успешно конкурировать на «открытом» рынке.
«Это будет взаимное обогащение, перетекание иностранного персонала в российские компании, а также наоборот. Конкуренция за рабочую силу увеличится, могут еще подрасти зарплаты на этом фоне. Это всегда проблема для компаний, так как растет себестоимость. Главная часть цены продукта на рынке – это именно затраты на персонал. Российским IT-компаниям придется быть более эффективными, чтобы меньшим числом персонала конкурировать на этом рынке. А рынок снова станет мировым и открытым. С другой стороны, отмена санкций приведет к тому, что наши айтишники будут свои продукты спокойно продавать в другие страны, это дополнительная прибыль для компаний и страны», - добавил собеседник НСН.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ведомство до 2030 года планирует привлечь в IT-отрасль около 700 тысяч разработчиков, передает «Радиоточка НСН».
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