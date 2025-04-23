Российским IT-компаниям придется вновь бороться за айтишников с западными корпорациями, это повлечет за собой рост зарплат и расходов для бизнеса, заявил НСН председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

Иностранные компании возвращаются к практике рекрутинга российских IT-специалистов. По итогам 2024 года они наняли порядка 5 тысяч сотрудников, что в два раза больше, чем годом ранее. Среди наиболее активных работодателей, утверждают отечественные разработчики, китайские Huawei, Alibaba и Tencent, однако активизировались и европейские SAP, Delivery Hero и американские Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Amazon, OpenAI, пишет «Коммерсант». Комлев описал риски такой активности.