Российский завод получил от Мексики разрешение на производство текилы
Ликеро-водочный завод «Кристалл» из Калуги получил лицензию правительства Мексики на производство текилы в РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на владельца предприятия Павла Победкина.
Мексиканские власти во второй половине ХХ века закрепили за собой право на исключительное использование наименования «текила». Производство напитка со 100-процентным содержанием агавы разрешено только в семи штатах страны. При этом текилу с 49% агавы можно импортировать в виде балка — дистиллята, который впоследствии разливается в других государствах.
По словам Победкина, «Кристалл» занимался получением разрешения на производство напитка в течение года. Запуск производства первой российской текилы планируется во втором квартале следующего года. В этот период также должен вступить в силу ГОСТ, который регламентирует процесс.
Владелец завода не стал раскрывать подробности проекта.
Ранее посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас заявлял, что страна заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию на 200-300%, напоминает RT.
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