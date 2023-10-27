Российский завод получил от Мексики разрешение на производство текилы

Мексиканские власти во второй половине ХХ века закрепили за собой право на исключительное использование наименования «текила». Производство напитка со 100-процентным содержанием агавы разрешено только в семи штатах страны. При этом текилу с 49% агавы можно импортировать в виде балка — дистиллята, который впоследствии разливается в других государствах.

По словам Победкина, «Кристалл» занимался получением разрешения на производство напитка в течение года. Запуск производства первой российской текилы планируется во втором квартале следующего года. В этот период также должен вступить в силу ГОСТ, который регламентирует процесс.

Владелец завода не стал раскрывать подробности проекта.

Ранее посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас заявлял, что страна заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию на 200-300%, напоминает RT.

