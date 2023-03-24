Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в России

Отмечается, что Adeo хочет продать магазины местным предпринимателям. Кроме того, компания ожидает, что после продажи магазинов Leroy Merlin рабочие места для 45 тысяч работников будут сохранены.

Ранее, в прошлом году, в Leroy Merlin сообщали, что планируют продолжить работу в России вне зависимости от ситуации на Украине. Тогда же французский ретейлер заявлял, что рассматривает возможности расширения ассортимента и увеличения поставок, сообщает НСН.

