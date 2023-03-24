Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в России
Французская компания Leroy Merlin намерена продать все свои магазины в России. Об этом сообщается в заявлении группы Adeo, которой принадлежит компания.
Отмечается, что Adeo хочет продать магазины местным предпринимателям. Кроме того, компания ожидает, что после продажи магазинов Leroy Merlin рабочие места для 45 тысяч работников будут сохранены.
Ранее, в прошлом году, в Leroy Merlin сообщали, что планируют продолжить работу в России вне зависимости от ситуации на Украине. Тогда же французский ретейлер заявлял, что рассматривает возможности расширения ассортимента и увеличения поставок, сообщает НСН.
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