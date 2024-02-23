Финская Stockmann сменит название на Lindex
Совет директоров международной розничной группы Stockmann предложил сменить название компании на Lindex. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
Как отметила председатель правления Stockmann Сари Похьонен, изменения «лучше отражают возросшую роль подразделения Lindex в бизнесе».
«Я хотела бы подчеркнуть, что предлагаемое изменение названия материнской компании не повлияет на сильный бренд Stockmann, названия универмагов Stockmann или электронную коммерцию», — добавила топ-менеджер.
Stockmann Group состоит из подразделений Lindex (лидера скандинавского рынка нижнего белья) и Stockmann — универмага брендов в Финляндии и прибалтийских странах. В прошлом году оборот концерна составил 952 млн евро.
Ранее стало известно, что российская «дочка» немецкой Siemens сменила название на ООО «Системс», пишет RT.
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