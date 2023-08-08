Российский беспилотник будет проверять аэропорты в Латинской Америке

По его словам, речь идёт о комплексе БАС-ЛП-М - «Беспилотная авиационная система для летных проверок мобильная». Он включает в себя беспилотник с анализатором сигналов, наземную станцию и специальное ПО. Стоимость - 15 млн рублей.

Муниров не стал уточнять страну, в которой находится подписавшая дистрибьюторский договор компания, чтобы заказчик «избежал дальнейших проблем с продажами».

Ранее в Барселоне задержаны два человека, укравшие в аэропорту города у семьи российских туристов чемодан с деньгами и ювелирными изделиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

