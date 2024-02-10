Российские суды признали банкротами более 350 тыс. человек
В российских судах в 2023 году признали банкротами 350,8 тысячи россиян, отмечается в «Федресурсе».
Всего с момента введения процедуры банкротства в России в октябре 2015 года несостоятельными в финансовом плане признаны 1,1 миллиона соотечественников.
Темпы прироста признания банкротом снижаются третий год подряд, сообщает агентство «Интерфакс». Если в 2021 году число банкротов выросло на 62% по сравнению с 2020 годом, то в 2022 году прирост составил 44,2%, в 2023 году — 26,2%.
Уточняется, то в 96,6%случаев в 2023 году банкротство инициировали граждане.
Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Бывший топ-менеджер подал на банкротство в декабре прошлого года. Исковые требования к Голубеву составляют порядка 729 миллионов рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские суды признали банкротами более 350 тыс. человек
- В России анонсировали возобновление пассажирского сообщения между Москвой и Пхеньяном
- Посол расстроился из-за искателей приключений среди российских туристов в Турции
- Маск призвал прекратить «мясорубку» на Украине
- Минобороны РФ: Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над Беринговым морем
- Фигуристке Косторной прооперируют плечо в Москве
- В России собираются запретить российскую рекламу на интернет-площадках иноагентов
- Высылка за скандал? В России поспорили о преступности среди мигрантов
- Глава Института демографии: Мигранты совершили 2% преступлений в РФ в 2022 году
- Два украинских дрона уничтожили над Брянской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru