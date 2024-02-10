Российские суды признали банкротами более 350 тыс. человек

В российских судах в 2023 году признали банкротами 350,8 тысячи россиян, отмечается в «Федресурсе».

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Всего с момента введения процедуры банкротства в России в октябре 2015 года несостоятельными в финансовом плане признаны 1,1 миллиона соотечественников.

Темпы прироста признания банкротом снижаются третий год подряд, сообщает агентство «Интерфакс». Если в 2021 году число банкротов выросло на 62% по сравнению с 2020 годом, то в 2022 году прирост составил 44,2%, в 2023 году — 26,2%.

Уточняется, то в 96,6%случаев в 2023 году банкротство инициировали граждане.

Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Бывший топ-менеджер подал на банкротство в декабре прошлого года. Исковые требования к Голубеву составляют порядка 729 миллионов рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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