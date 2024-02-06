«Роснано» попросит суд признать банкротом разработчика «планшета Чубайса»
Госкорпорация «Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», говорится в сообщении на портале «Федресурс».
Данное юрлицо является разработчиком «планшета Чубайса». Представители «Роснано» уточнили, что решение о запуске процедуры банкротства было принято по итогам оценки перспектив восстановления платежеспособности компании.
Корпорация также назвала этот шаг необходимостью оптимизации налоговых обязательств.
ООО «Пластик Лоджик» было создано в 2010 году в рамках совместного проекта «Роснано» и британской компании-разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic.
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