«Роснано» попросит суд признать банкротом разработчика «планшета Чубайса»

Госкорпорация «Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», говорится в сообщении на портале «Федресурс».

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Данное юрлицо является разработчиком «планшета Чубайса». Представители «Роснано» уточнили, что решение о запуске процедуры банкротства было принято по итогам оценки перспектив восстановления платежеспособности компании.

Корпорация также назвала этот шаг необходимостью оптимизации налоговых обязательств.

ООО «Пластик Лоджик» было создано в 2010 году в рамках совместного проекта «Роснано» и британской компании-разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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