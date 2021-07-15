Российские предприниматели оценили готовность к еще одному локдауну

Отмечается, что на потенциальную готовность повлиял локдаун прошлого года, когда бизнесу пришлось в экстренном режиме перестраивать работу, теперь трудностей в этом плане будет меньше.

Ранее основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что больше половины торговых центров уже перешли на новый формат работы, наладив систему проверки QR-кодов в зоне посадки.

