Российские предприниматели оценили готовность к еще одному локдауну

Половина предпринимателей в стране (51,5%) ожидают повторения локдауна из-за коронавируса, а 62,3% готовы к такому развитию событий. Это следует из опроса сервиса онлайн-исследований Oprosso.

По данным опроса, 28% предпринимателей смогут настроить дистанционную работу без потерь для бизнеса, но если речь идет о нескольких месяцах. В то же время 23,5% заявили о готовности работать в таком формате без потерь бессрочно, 21% опрошенных уверены, что потянут дистанционный формат на несколько недель. О невозможности работать удаленно без финансовых потерь сообщили 18% предпринимателей.

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Отмечается, что на потенциальную готовность повлиял локдаун прошлого года, когда бизнесу пришлось в экстренном режиме перестраивать работу, теперь трудностей в этом плане будет меньше.

Ранее основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что больше половины торговых центров уже перешли на новый формат работы, наладив систему проверки QR-кодов в зоне посадки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусБизнес
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