Российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций

По данным «Российского экологического оператора», в 2021 году в РФ переработка вторичного текстиля составила чуть более 20 100 тонн. На импорт пришлось 14 700 тонн из них. Из-за отсутствия заграничного сырья отрасль недосчиталась 73% от всего необходимого для работы объема текстиля, и потеряла еще 12% после закрытия сети H&M, которая собирала старую одежду на переработку.

Аналитики считают, что увеличить объемы сбора текстиля можно посредством реформы расширенной ответственности производителя (РОП). С ее помощью возможно профинансировать создание крупной системы сбора текстиля, увеличить плату за экосбор и впоследствии установить дополнительные контейнеры для сбора старой одежды и создать мощности для переработки.

