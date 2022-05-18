Новак: Турецкая продукция займет ниши покинувших Россию западных компаний

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочего визита в Турцию заявил, что турецкая продукция может занять ниши на российском рынке, оставленные западными компаниями, сообщают РИА Новости.

По его словам, в России растет число компаний, которые намерены развивать свой бизнес вместе с турецкими партнерами.

Вице-премьер отметил, что две страны могут в дальнейшем перейти на совместное производство в технологически сложных отраслях, таких как фармацевтика, судостроение, авиация и космонавтика.

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«Развитие делового взаимодействия позволит укрепить экономическую безопасность обеих стран в условиях появления новых глобальных экономических вызовов, нарушения механизмов рыночного ценообразования и цепочек поставок, инфляции в крупнейших экономиках мира», - подчеркнул Новак.

Ранее Новак сообщил в среду, что Москва и Анкара согласовали действие карты «Мир» в турецких отелях.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СотрудничествоРоссияТурцияАлександр Новак
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