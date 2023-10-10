Российские кофейни могут снизить требования к кофе из-за курса валют

Как отметил менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в РФ RTC-Trading Сергей Рыбенко, кофе закупают за доллары, и высокий курс может «съесть» покупательскую способность.

«Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе. Курс сейчас влияет гораздо больше на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты. Но с производством кофе это никак не связано», — поделился эксперт.

Рыбенко добавил, что, как и ранее, продают и экспортируют кофе страны Центральной Америки, Африки, Азии, и поводов для изменений в списке государств-поставщиков не ожидается.

В свою очередь, генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко указала на рост закупочных цен на кофе в последний год. Однако компания держит розничные цены, снижая маржинальность, но сохраняя лояльность гостей.

Как отметил Рыбенко, в последние 3-5 месяцев цены на арабику составляли 150-160 центов за фунт, при этом в 2020 году один держались на уровне 90-100 центов. В то же время цены на робусту снизились с $2,8 тысячи за тонну в июне до $2,4 тысячи.

Ранее оператор фискальных данных «Такском» выяснил, что за последние 9 месяцев продажи кофе навынос снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет RT.

