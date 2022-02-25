Российские бизнесмены потеряли $39 млрд после начала спецоперации на Украине
Богатейшие российские бизнесмены за первый день военной операции России на Украине потеряли $39 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
Так, состояние президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова менее чем за сутки сократилось почти на $6,2 млрд (до $13 млрд). В свою очередь, президент «Норникеля» Владимир Потанин потерял около $3 млрд, состояние бизнесмена достигло $26,1 млрд. Кроме того, глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов лишился $4,2 млрд, его состояние — $23 млрд.
После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик российские бизнесмены потеряли несколько миллиардов долларов за сутки. На фоне происходящего обрушился российский рынок акций, пишет Ura.ru. Совокупные потери олигархов составили $8,339 млрд, отмечает РИА ФАН.
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