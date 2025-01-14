Роспотребнадзор начнет проверять магазины «Светофор»

В сети продуктовых магазинов «Светофор» будут проведены внеплановые проверки Роспотребнадзора, одобренные вице-премьером России Денисом Мантуровым, сообщают «Известия».

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Это произойдет на фоне жалоб производителей на то, что ритейлер не платит за товары до их продажи и возвращает просроченную продукцию. Мантуров поручил службе и Минэкономразвития представить в кабмин необходимые для этого документы. Проверки запланированы на конец января.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проведет анализ логистики продовольственных товаров в крупнейших российских торговых сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ПродуктыМагазиныРоспотребнадзор

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