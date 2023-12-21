Роскачество: в красной икре найдены кишечная палочка и прочие бактерии

В красной икре найдены кишечная палочка, и другие бактерии, сообщает РИА новости со ссылкой на Роскачество.

В России производство красной икры достигло рекорда с 2010 года

Всего было исследовано 24 товара по 37 показателям качества и безопасности. Производитель одной ТМ – «Киржачский консервный завод» вместе с настоящей икрой положил в банку имитированную. Соответствует требованиям икра под торговыми марками «Очень» и «Русское море» - они претендуют на присвоение знака качества, а производитель икры «Тунайча» вновь подтвердил право наносить на этикетку это обозначение.

Ранее правительство России утвердило правила обязательной маркировки красной икры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеРоскачествоКрасная Икра

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