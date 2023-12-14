В России производство красной икры достигло рекорда с 2010 года

Производство икры лососевых рыб в России в январе - октябре 2023 года выросло почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,288 тыс. тонн. Это рекордный показатель с 2010 года, сообщает аналитическая группа Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

По итогам года объем производства икры может превысить 25 тыс. тонн при ежегодном объеме ее потребления от 15 тыс. до 20 тыс. тонн в последние пять лет. Позитивная динамика связана с успешной лососевой путиной на Дальнем Востоке.

Прошлый рекорд был зафиксирован в 2021 году. Тогда с января по октябрь произвели 21,569 тыс. тонн красной икры, что на 3% меньше показателей текущего года.

Ранее Росстат сообщил, что в октябре стоимость килограмма красной икры в России снизилась до минимума с начала года – до 6 тысяч рублей. При этом Роскачество рекомендовало россиянам при покупке красной икры отдавать предпочтение крупным производителям, которые в течение многих лет присутствуют на рынке.

