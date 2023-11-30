Кабмин утвердил правила обязательной маркировки красной икры

Согласно документу, на первом этапе, который стартует 1 апреля 2024 года, производителям икры следует зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров.

Второй этап стартует 1 мая 2024 года. С этой даты производителям будет запрещено поставлять икру без соответствующегог кода на упаковке.

Процесс отслеживания продукции будет осуществляться с помощью системы «Честный знак».

Ранее кабмин РФ расширил перечень подлежащих маркировке товаров легкой промышленности, добавив в него в том числе верхнюю одежду и спортивные костюмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

