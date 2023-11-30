Кабмин утвердил правила обязательной маркировки красной икры
Правительство России утвердило правила обязательной маркировки красной икры. Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, на первом этапе, который стартует 1 апреля 2024 года, производителям икры следует зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров.
Второй этап стартует 1 мая 2024 года. С этой даты производителям будет запрещено поставлять икру без соответствующегог кода на упаковке.
Процесс отслеживания продукции будет осуществляться с помощью системы «Честный знак».
Ранее кабмин РФ расширил перечень подлежащих маркировке товаров легкой промышленности, добавив в него в том числе верхнюю одежду и спортивные костюмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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